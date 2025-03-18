藝人洪金寶、謝君豪與導演鄭保瑞昨日出席香港國際影視展活動，身為《亞洲電影大獎》主席的洪金寶對賽果感滿意，但笑指自己貼不中，談到影業市況低迷，他坦言很心噏。

鄭保瑞則透露《九龍城寨之圍城》前傳和終章正在籌備中，認為無論拍大片或細片也同樣冒險。謝君豪則建議未有工作的增值自己，又或可嘗試演舞台劇作鍛煉。