古天樂為粉絲「獻身」 願拍全裸戲

拍過逾百部電影的古天樂，昨日出席活動時直言「時代變」，要為觀眾作出轉變，更考慮全裸演出！而作為影壇後輩的袁澧林，淡市中依然長做長做，對此大為感恩。

影帝古天樂（古仔）與袁澧林昨日出席《第49屆香港國際電影節》記者會，電影節將於4月10至21日舉行，屆時會選出10部「焦點影人」古天樂不同階段的作品播放，席上播出他的訪問，期間談到對業界前景的看法，他不諱言：「呢3、4年係更替年，會迎來大整改，影人必須迎合觀眾而作出轉變 。」大會亦選了廖子妤及許恩怡主演的《搖籃凡世》作開幕電影，故事圍繞馬來西亞棄嬰問題，兩人直言遭馬拉語對白考起。

古仔受訪時談到「焦點影人」身份，他說：「最重要嘅責任係推廣香港電影，我都拍咗百多部電影喇！都仲有啲角色想挑戰，之前啱啱先有人問我可唔可以全裸演出，以前唔得嘅，依家世代變，唔會介意！」他指電影工作者總會每年都會投資約千萬元，資助比賽勝出者拍攝兩部電影，但如今市道低迷，或會減至一部：「不過我會盡量堅持，希望維持現狀。（你公司今年開幾多套戲？）同往常一樣2至3部，不過仲有啲戲未推出。（有冇《九龍城寨之圍城》般大製作？）未知，要睇劇本趕唔趕得切。」

袁澧林感恩有Job 談到劉青雲在《亞洲電影大獎》表示對香港電影依然信心十足，古仔大表認同：「我只係對經濟冇信心啫！今年嘅賀歲片票房有史以嚟未試過咁低。（失望？）冇話失唔失望，市道需要時間去復常，依家都『郁緊』，有得郁好過冇得郁。」

至於袁澧林透露，她於市況低迷下仍有新計劃正在進行，相當感恩；而她與台灣男神許光漢合演的愛情片《他年．她日》釋出最新海報，許光漢一句：「你不過來，我就飛過去找你囉！」直接擊中粉絲的心，該片落實今年秋天上映。