同魏浚笙玩「亂倫」 Stephy紅館騷落幕 Cookies合體掀回憶殺

歌手鄧麗欣前晚迎來紅館尾場演出，昔日組合Cookies隊友驚喜合體，雖然唔齊人，但粉絲一樣激動不已。她們齊齊合唱《心急人上》，勾起歌迷集體回憶，為演唱會畫上完美句號。

鄧麗欣（Stephy）尾場演出邀來魏浚笙（Jeffrey）擔任表演嘉賓，他們因合拍電影結下姊弟情，在台上獻唱《好好戀愛》，Stephy笑言當正對方是細佬，故合唱情歌有亂倫的感覺，當聽到Jeffrey也視自己為家姐時，她即表示：「就咁決定，我哋就喺台上結拜啦！」

到Encore環節，Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、馬思恆（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）和何綺玲（Elaine）驚喜現身，與Stephy一起合唱《心急人上》。雖然傅寶誼（前名傅穎，Theresa）和蒲茜兒沒有到場，但7女合體亦令全場High爆。

合唱過後，各人逐一與歌迷打招呼，Stephy感激隊友達成歌迷心願：「Helena專程喺美國返嚟，佢依家係藝術心理治療博士，Gloria就係女強人，Miki、Kary、Elaine就做咗媽媽。」Miki自言在Stephy的演唱會上學會表達愛，並大聲向她告白：「我愛你呀！」Cookies之後再合唱《Forever Friends》，掀起歌迷集體回憶。

缺腳仍彌足珍貴 Stephy受訪時談及Cookies合體送驚喜，她笑說：「本身唔肯定能唔能夠成功，但係一直都好希望呢件事發生，除咗想呢個畫面喺自己第一次紅館演唱會出現，亦有好多觀眾好想睇到。（缺腳有冇遺憾？）齊人就最圓滿，但依家都好珍貴、好珍惜。」她指有邀請Theresa和蒲茜兒，可惜各有各忙，無法成事。

談到3晚的演出正式完結，Stephy自言很圓滿，給自己超過100分，大爆與Cookies在後台爆喊之餘，還透露男友連續3晚都有捧場。談及有指周啟生暗諷其歌藝，Stephy表示不會介意，已經用盡努力，對得住自己。