Winka朱芸編戀情曝光放閃

MIRROR師妹組合COLLAR成員陳泳伽（Winka）爆出戀情！音樂人朱芸編於前晚舉行的《第18屆亞洲電影大獎》憑《破．地獄》奪得「最佳原創音樂」，得獎後他於台上公開表示：「多謝我女朋友Winka、多謝我爹哋媽咪，我會返嚟飲湯嘞。」而Winka則於社交平台以英語放閃回應︰「Congratulations! You did it!」驚爆原來二人正在蜜運中，而戀情曝光後，不少粉絲送上祝福。

Winka過去曾承認拍過兩次拖，對上一段戀情於2022年6月跟拍拖6年的圈外男友兼歌迷會會長分手，當時她指原因複雜，兩人步伐亦不一致，失去了想結婚的憧憬。事隔3年，原來她早已再墮愛河，現任男友朱芸編來頭不少，11歲已代表香港到英國參加威爾斯靈閣嶺國際音樂賽，從53個國家選手中奪得民族音樂組總冠軍，及後他更曾於國家主席習近平伉儷及英國威廉王子伉儷面前演奏二胡。近年開始涉足影業的他，先後曾為《破．地獄》、《哪吒之魔童鬧海》及《哪吒之魔童降世》做配樂，年輕有為。