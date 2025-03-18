《CHILL CLUB》轉玩現場投票 AL粉絲偷步訂飛 疑「種票」搶獎

Anson Lo

隨着《CHILL CLUB》頒獎禮即將舉行，意味兩大人氣王姜濤及Anson Lo（AL）之「姜神之戰」即將展開！由於今屆增設現場投票，財雄勢大的粉絲「姜糖」必搶票入場爭獎，牌面計姜濤佔優；不過驚爆Anson Lo的粉絲「神徒」竟享優先訂票先機，惹來其他「鏡粉」極度不滿，疑頒獎禮玩「種票」！

一年一度由ViuTV舉辦的《CHILL CLUB推介榜年度推介24/25》將於4月6日在啟德體藝館舉行，日前記者會公布包括6項歌曲獎、10項個人獎、4項幕後獎及「MOOV大數據至尊歌手」等共21個獎項，其中「人人樂壇年度歌曲及歌手大獎」、「CHILL CLUB歌手推介歌曲大獎」及由歌手現場互投的「現場最佳衣着獎」為新增的4大獎項。

有別於以往是「人人樂壇年度歌曲及歌手大獎」兩個獎項由歌迷入場投票，當中「歌曲大獎」經由兩個階段投票產生，第一階段由全港粉絲網上投票，最高票數的20首推入第二階段，再由現場粉絲一人一票投出；「歌手大獎」則以民選形式，由「CHILL CLUB年度歌手」入圍名單中，擁有最高票數的5個單位角逐，選情如《叱咤頒獎禮》中的「我最喜愛的歌曲」獎模式一樣，意味只要粉絲入場人數愈多，歌手得獎機會愈大。此舉令頒獎禮增添緊張性，標榜賽制公平公正外，亦看準歌迷為偶像爭獎心理，不惜瘋狂「課金」搶入場門票，造就主辦方大賺一筆，變相「賣獎」。

由於今次頒獎禮玩「人海戰術」，出名願一擲千金兼人數眾多的「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）最有實力，理應姜濤最有機會在頒獎台大放異彩，除了歌曲及歌手獎外，更可包攬兩大「民選」獎項。不過，「年度歌手獎」及「人人樂壇年度歌曲大獎」剛開始接受投票，就鬧出「造假」風波！官方公布歌迷可於3月中開始換領入場門票，但有網民驚爆早於3月6日，Anson Lo的粉絲「神徒」已聲稱可以「偷步」訂購每人兩張頒獎禮入場門票，更有群組表示可作後補訂購，集氣呼籲「神徒」叫齊家人入場支持。此舉惹來不少「鏡粉」在社交網炮轟，指摘《CHILL CLUB》疑容許「種票」給Anson Lo，「神徒」買的飛多到滿瀉，有指最後要「放飛」，並指明入到場的人必需投給Anson Lo！有些「姜糖」明知今次「冇得鬥」，已講明寧願課金搞好下月姜濤的生日應援，都不想「嘥錢」買飛。

在過去4屆頒獎禮中，Anson Lo歷年累積多達8個個人獎成為「MIRROR獎霸」，成績僅次於連幕後獎共得11個獎的林家謙，至於其「勁敵」姜濤個人獎只有6個。去年Anson Lo連續第3年獲「年度男歌手大獎」，更擸埋全民投票選的「年度流行歌曲及跳舞歌曲」3大獎項，成績有目共睹，但去年亦有觀眾得悉賽果後拉隊離場，疑有所不滿。

「妹豬組」返港 粉絲凌晨接機 由於搶票情況出現異常，網上除「鏡粉」外，亦有其他歌手粉絲不滿，於社交網向MakerVille發炮：「唔好叫《CHILL CLUB》應該改名為『Lo Club』」、「畀Anson Lo拎獎，所以得ALFC先會有飛買？」、「姜濤食白果。」昨日向ViuTV問到「神徒」偷步訂票一事時，官方表示不作回應。

另外，MIRROR分拆上市的「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo及Jeremy前晚完成韓國的團綜拍攝返港，過百粉絲到機場接機，雖然已是凌晨時分，但3子仍停步跟粉絲打招呼及拍照，Anson Lo最識做，跳舞氹「神徒」開心，Jeremy表示拍攝過程緊湊，每日只有幾小時休息，姜濤則直認怕玩過山車：「我不嬲怕玩呢啲。」