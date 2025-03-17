由美國男星Jack Quaid主演的動作喜劇《無痛俠》於北美開畫，周末票房估計累積6,630萬港元，成功揮低《米奇17號》，榮登票房冠軍。

真人騷女星Kylie Jenner於社交網站分享身穿自家品牌服裝的照片，只見她以黑色和紅色乳膠低胸連身裙示人，盡顯火辣身材，獲網民大讚性感。