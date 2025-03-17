表演僅70分鐘欠互動 Jennie首爾騷冇誠意 粉絲呻唔抵

韓團BLACK PINK成員Jennie前日在首爾開騷，門票索價逾千港元，但僅表演約70分鐘，期間與觀眾交流時間只有5分鐘，被網民狠批欠缺誠意，未能值回票價。其隊友Lisa同日於東京谷碟，甜笑冧日迷！

早前推出處女專輯《Ruby》的Jennie，繼先後到美國洛杉磯及紐約開騷谷碟後，前日移師首爾繼續演出，獲萬人熱捧。隊友Rose、Big Bang成員大成、「國民MC」劉在石、金智媛、惠利、女團Red Velvet成員Irene與Yeri、閨蜜鄭浩妍、男團GOT7成員Bam Bam及女團NewJeans等入場時均惹起陣陣哄動，觀眾蜂擁而上拍照，導致演出延遲約10分鐘。

Jennie演繹新碟收錄的《Mantra》、《Love Hangover》、《Zen》及《Like Jennie》等15首歌曲。她之前在海外演出時，因舞台服飾過於暴露惹來走光疑雲而捱轟，前日首爾騷的戰衣已稍作收斂，但亦以背心Look上陣谷胸。今次演出門票價格由760港元至1,180港元不等，Jennie僅表演70分鐘，除了基本舞台和螢幕布景之外，沒任何特效。她在獻唱40分鐘後，才首次跟觀眾打招呼，交流時間不超過5分鐘。事後，有網民批評Jennie的演出欠缺誠意，似新歌發布會Showcase多過開騷，深感未能值回票價，又有人指她大部分時間都戴着墨鏡演出，欠缺眼神交流。

Lisa晒玉背冧日迷 至於泰籍隊友Lisa同日現身日本東京原宿，為上月底推出的Solo專輯《ALTER EGO》舉行簽名會。她穿上黑色樽領毛衣襯短裙長靴登場，前面密實，但轉身卻露出胸圍扣與大玉背，相當性感。早前疑用AI代筆簽名的她，即場揮筆為日本粉絲簽名，又開心分享近況。之後，她又殺落涉谷十字路口拍短片，兩旁有多名保鏢護駕，盡顯女王氣勢。

此外，日本當紅男團Snow Man主持的綜藝節目《請交給Snow Man來做吧》，上周五預告邀得世界級女團成員擔任跳舞環節的評審，網民憑剪影推測正是Lisa。