暢所欲玄：生活只留下對的人

經常聽到坊間有很多人隨口說出一些警世金句，細想反思，無不在提醒我們走好自己的人生路，事實上，運氣雖然可從八字分析出來，但後天的路還是由自己選擇的。

前陣子看見朋友在社交帳號發文，說自己遇上了貴人，歡天喜地跟對方拍照，跟着我看見其手上拿着剛買來的東西，我的回應是哪些人因這位貴人而獲得大成就、大富貴？我經常教人：當一個人頭腦清醒必行運，反過來，當一個人不行運時，頭腦一定不清醒，選甚麼都有問題，未見得着已先破財。

俗語有云：近朱者赤，近墨者黑。物以類聚，人以群分。當一些人單看表面的包裝，只追尋有名氣，不去深入了解，叫都叫不醒。

人生不破不立，除舊才可迎新，只要經過最黑暗那一刻，才會迎來天際的一道曙光。風生水起輪流轉，氣運亦有高有低，富不過三代，窮不過五服。可以替人着想，但要為自己而活，人生最遺憾的事，莫過於輕易地放棄了不該放棄的東西而不去堅持。何必用疲憊的身心來取悅別人？可以寬恕，但不能忘記，縱容他人是對自己殘忍。那些總是要我們體諒包容的人，請他走開，不用理會那些「內在的好人，外在的惡棍」。

堪輿學者元海