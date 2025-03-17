台灣啦啦隊女神林襄雖然忙於工作，但不忘在社交網派福利。日前趁白色情人節，她上載一輯「紅裙新娘」靚相，見她戴上白色頭紗，身穿紅色吊帶貼身短裙搭配白色喱士襪，對鏡頭擺出誘人甫士，谷盡事業線，精緻五官猶如洋娃娃。