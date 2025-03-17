娛樂

汪峰新歡 動起來否認有餡
內地歌手汪峰（圓圖）與影后章子怡於2023年離婚後，去年另結網紅新歡「森林北」李巧。雙方拍拖近1年，近日網上有傳「森林北」懷孕，日前她在社交網上載健身短片，並寫道：「還有甚麼招可以闢謠？」片中見她肚扁扁，在健身室內跑步、伸展，並做出各種高難度動作，誓以行動打破懷孕傳聞！
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