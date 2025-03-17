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徐若瑄捐金馬戰衣籌款
台灣女星徐若瑄近日再次義賣個人服飾作慈善籌款，透露部分衣服陪伴自己多年，亦穿過它們出席各大重要場合，但最重要是把愛送到每個角落。原來她連金馬戰衣都捐出，笑說：「該不會有天看到你們穿着金馬獎那套粉紅色大禮服來找我吧？」網民紛紛讚她人美心善。
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