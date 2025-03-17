獨家訪問：笑譚俊彥包公上身 胡定欣「升堂」合唱

視后胡定欣繼之前1月在佛山舉行《LiveCircle巡迴音樂會》後，前晚在東莞站開唱，獲大批粉絲應援，商場內盡是其LED廣告及巨型海報。定欣趁開騷前先去打卡，心情興奮的她在社交網發文：「綵排完即刻趕到現場打卡，等我嘗試自己仰望自己，望住等足8分鐘，多謝我班Fans悉心安排，正呀！」而不少圈中好友特意送上花牌以示支持，藝人蔡潔及高層樂易玲更親身到場打氣。

定欣在佛山場邀來《巾幗梟雄之懸崖》的拍檔、視帝黎耀祥擔任嘉賓，前晚則請來另一視帝譚俊彥（Shaun）助陣，她介紹對方出場時，搞笑指初認識時，Shaun經常黑口黑面，不懂得笑，接着她以「包青天」升堂時喊的「威……武」召喚對方出場，相當搞笑。兩人合唱劇集《尋夢琴澳》插曲《靈魂人物》，給人耳目一新的感覺。

父母伯樂拉隊捧場 定欣接受本報訪問分享道：「今次我覺得感受好唔同，因為上次第一次做較緊張，今次就放鬆番啲，好Enjoy咁去唱歌，最開心、感觸係中學時嘅中國舞老師都嚟咗睇，我望住佢唱咗兩句忍唔住喊。仲有就係監製潘嘉德同羅永賢都有嚟，佢哋係我嘅伯樂，我有喺現場唱番佢哋嘅劇集歌送畀佢哋。我父母都有嚟現場，所以成晚都好Warm！」

至於Shaun昨日接受本報獨家訪問時表示：「首先我好多謝定欣邀請我去做嘉賓，同佢第一次合作已經係《包青天再起風雲》，眨吓眼都過咗8年，之後我哋拍過《廉政狙擊》，而剛剛拍完冇耐嘅《尋夢琴澳》就最多對手戲。公司好好，安排咗合唱歌畀我哋，對我嚟講係一個新嘗試，因為我之前好少唱R&B類型嘅歌，我哋新年嗰陣試過同台表演，所以今次唱得更加有默契。」