獨家專訪：自爆富二代排隊追求 葉蒨文唔吼靚仔 眼細凸腩照殺

無綫小花葉蒨文將錄製戀綜節目，自爆一直不乏富二代追求的她，直言外表不是選擇的重點，最緊要是能與自己共同體驗人生，就算凸腩、眼細都無問題！

藝人葉蒨文（Sophie）早前宣布回復單身，隨即獲邀與關嘉敏、羅毓儀等參與無綫戀綜節目《女神配對計劃》。節目將於月底開拍，Sophie笑說：「多謝公司畀我攞正牌去溝仔，哈哈！由於監製想捕捉我哋到時嘅真實反應，依家乜都未知。我睇咗韓國嘅《單身即地獄》，有男女配被安排同房，搞到好忐忑。不過我份人鍾意玩又百厭，即使到頭來搵唔到另一半，可以認識唔同行業、其他國籍嘅異性，覺得都幾得意。」

談到擇偶條件，擁有出眾外表的Sophie自言絕不奄尖：「我對另一半嘅外表係冇乜要求嘅，唯一係對方要眼細細。外界公認嗰啲似公仔嘅美男子我真係唔係好得，唔使6舊腹肌，有肚腩都可以㗎。我會覺得自己嚟呢個世界係要體驗人生，一定要有適當嘅吃喝玩樂。我接受唔到另一半日日食雞胸肉去健身，咁樣淡而無味，佢唔使太克制自己，人有七情六欲嘛。」

心急生B 考慮雪卵 曾於英國求學的Sophie，豪氣透露身邊一直不乏追求者，當中不少更是富二代，但卻未曾令自己動心：「可以話我身邊好多金龜婿，不過屋企有啲錢嘅好容易有王子病，我想搵個貼地少少嘅男友，佢會對身邊人多啲關愛，願意為彼此嘅關係付出，咁先可以長久。」她直言不喜歡另一半有太強烈的事業野心，以及對金錢有過多的欲望：「我理想嘅生活條件只要安穩，唔使大富大貴，對方只要顧家就得嘞。」

Sophie坦言自己32歲已站在「死線」前趕生育，但又不想為結婚而結婚：「所以可能到最後趕唔切生BB㗎，但我又驚會終生後悔，都有聽朋友講，依家考慮緊係咪需要雪卵，理想中我係計劃生兩個嘅。」