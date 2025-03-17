兩視帝唔錫身肉搏連場 劉穎鏇劉佩玥查案 暗藏殺機

山聰與佩玥首次在劇集中飾演一對，扮演過氣情侶，因合力調查AI案件而再碰頭，由冤家到身陷險境，患難見真情，重燃愛火，除了動作戲精彩，感情戲亦豐富。山聰指劇集兩年前拍攝時AI還未盛行，又指故事發展不斷「奪命」相當催淚，觀眾要準備定紙巾追劇。說到動作戲，山聰指經過拍攝《超能使者》、《隱形戰隊》的訓練，加上有武術底子，拍攝起來相對其他演員輕鬆，演出得心應手。

振朗於劇中在行動時發生事故而失蹤多年，令未婚妻劉穎鏇為之心碎，及後二人重遇，振朗向她重新展開追求，劉穎鏇說：「戲裏同振朗經歷好多，開心、悲傷都有，呢套劇係入行以嚟我喊得最多嘅一套，係好好嘅挑戰，希望觀眾見到我嘅改變。」監製笑言因難以找到像劉穎鏇一樣好身形的替身，故動作戲均要求她親身上陣，劉穎鏇亦為打戲拍到遍體鱗傷，監製指有場戲因未能加保護墊，她的雙手被打到又紅又腫都沒有半句怨言，大讚她硬淨。