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陳懿德白色情人節甜到漏

陳懿德 陳懿德
陳懿德
無綫小花陳懿德日前更新社交網，表示「白色情人節快樂」，並附上兩張美照。見她穿上黑色低胸衫，相當養眼，頭上架上墨鏡，笑得十分開心，蜜運中的她可說是甜到漏。不少粉絲見到女神美照即送上愛的祝福，更有人頗關心這輯相是否由羅天宇揸機。
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