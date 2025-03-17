狼吻劉穎鏇 難得粗暴 張振朗溫柔本色 自封最佳男友

劉穎鏇晒最強Body以Tube top熱褲為新劇宣傳，劇中遭張振朗狼吻的她，遊戲時又被對方「樹熊抱」，認真大犧牲。振朗則指現實中對女友呵護、體貼，自詡是No.1男友。

「視帝」張振朗、劉穎鏇（Tiffany）、劉佩玥（Moon）、郭柏妍、丁子朗等昨日在將軍澳宣傳無綫新劇《奪命提示》，tube top熱褲現身的Tiffany晒招牌長腿與纖腰腹肌，身材弗到漏。

玩遊戲時，Tiffany被振朗「樹熊抱」，振朗為她平反說：「啲人話佢好大舊，其實佢好輕身。」之後Moon孭起Tiffany進行遊戲，振朗則從後充當「護花使者」，以防她走光，卻反被取笑「先睹為快」，而丁子朗則展示力量，「公主抱」郭柏妍做深蹲。

玩遊戲唔怕走樣 現場播放振朗「霸王硬上弓」狼吻穎鏇的片段，他笑說：「平時我好斯文、溫柔㗎，呢啲粗暴行為要多謝監製。」振朗被問到平時對女朋友楊偲泳有多溫柔？他笑說：「梗係呵護、體貼入微啦，如果有最佳男友選舉一定係No.1。」說到他護花之餘都大飽眼福，他笑說：「我咩都睇唔到，防患於未然啫，拍得多動作戲，自己防拍檔走光都幾叻。」

此外，他們前晚為《大師兄玩轉Easter感謝祭》錄影，Tiffany被問到玩遊戲濕身時可擔心變「花面貓」﹖她稱有水槍及掟忌廉環節，已做好準備穿風褸及束起頭髮，不擔心「走樣」，柏妍則笑謂不怕樣衰，已試過素顏出鏡，驚嚇度大家也能接受。