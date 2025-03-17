娛圈單打：女神見面會滯銷 唔通韓流係咁先

最近南韓娛樂圈可謂非常濕滯，包括韓流男神金秀賢人設大翻車、以零負評見稱嘅劉延錫逃稅、長腿Oppa李敏鎬新劇收視仆直等。嗱，男星全部炒晒，怕且女星好啲啩？係就係冇咁多負皮，但過去一直係票房靈丹嘅一線女星，受歡迎程度同樣直線下降。

好似BLACK PINK最省鏡嘅Jisoo吖，兩年前一曲《Flower》唱到街知巷聞，「開花舞」連家燕姐都跟住跳，點知最近推出全新單曲《Earthquake》反應大為遜色，唔好話流行程度冇得同好姊妹Rosé嘅《APT.》揮，評價亦遠遠不如Jennie及Lisa嘅新歌。

衰開有條路，Jisoo主演新劇《流感》，演技再次備受批評，當地觀眾斥為爛到慘不忍睹，有冇咁誇張呀？唔知係咪受連串負皮所累，本月底喺香港舉行嘅兩場見面會，門票銷情並不理想。本月初開售至今，仍有十連位可揀，甚至傳出要搵「頂流」姜濤做嘉賓救亡。

唔係啩？過去K-Pop明星在港開演唱會或見面會，例必一票難求，何解Jisoo咁失威？鬼咩，睇吓門票價格，最貴索價近2,000蚊，由於只係見面會而非演唱會規模，除咗鐵粉肯埋單，理性消費者莫不覺得物非所值。

例如舊年另一成員Lisa來港開見面會，全程只有80分鐘，唱5首歌咁大把，被轟為呃錢，結果連黃牛都炒燶。再講吖，今時今日經濟不景，大家追星都會就住就住，加上韓星醜聞太多，整體形象大跌，吸引力大不如前。Jisoo日前喺馬尼拉見面會就大演親民騷，氹到粉絲好開心，可能想藉此挽救其他場次嘅票房啦。