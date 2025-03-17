首露面情緒爆煲 薛凱琪哭悼方大同 網民擔心抑鬱復發

「金曲歌王」方大同離世令人無不惋惜，其摯友薛凱琪的情緒更令人擔憂，前晚她在南寧演出時一度泣不成聲，令人心酸，粉絲擔心她抑鬱症復發，紛紛留言打氣。

歌手薛凱琪（Fiona）前晚偕張韶涵、張靚穎及范瑋琪等於南寧演出拼盤騷，身穿白色背心的Fiona獻唱多首歌曲，當演唱《剩下的你聽懂我嗎》時情緒激動，雙腳發抖，其後更泣不成聲唱不下去，要重唱一次。當獻唱方大同作曲的《蘇州河》時，她唱到一半再哽咽，但這次強忍淚水，努力完成歌曲。她向觀眾講話時氣若游絲，眼神像沒靈魂一樣，令人心酸，網民擔心她情緒不穩，隨時抑鬱症復發，紛紛叫她休息，並祝福她早日走出陰霾。

日前Fiona於方大同逝世後首度在網上發聲，文中提及即將舉行巡唱，被質疑借機宣傳，但亦有網民心痛留言，力撐她在台上很努力：「薛凱琪說話時話都很難說完整，整場演出一直扶着旁邊的咪架支撐，但還是努力以好的聲音狀態完成演出。求網友今天別再審判了，放過她吧！」

陳奕迅向天致敬 同場的范瑋琪則以歌曲悼念故友徐熙媛（大S），當唱到《一個像夏天一個像秋天》時，她表示要把這首講述友情的歌曲獻給最好的姊妹：「這首歌送給珊珊（大S乳名），希望你們不要忘記珊珊。」她演唱期間數度哽咽，及後唱《那些花兒》時更泣不成聲，台下粉絲不停打氣，她說：「你們知道，現在我的心裏面在想着哪個人？沒事，我們繼續。」

另一邊廂，前晚陳奕迅在澳洲悉尼開騷，演唱方大同作曲的《孤獨患者》，他說：「我其實唔想咁嚴肅，不過最近音樂圈有一位好出色、好有才華嘅音樂人離開我哋，佢叫方大同，掛住佢就會想唱佢嘅作品。」其後再清唱一段《那邊見》，唱畢指向天上做出致敬手勢。