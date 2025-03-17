湯唯奪「卓越獎」 願減價接戲 劉青雲稱帝打強心針：對港產片有信心！

影壇盛事《第18屆亞洲電影大獎》昨晚假西九戲曲中心舉行，劉青雲及印度女星Shahana Goswami稱帝封后。青雲得獎後直言對目前低迷的香港影業仍有信心，贏得全場掌聲！至於獲頒「卓越亞洲電影人大獎」的湯唯乘機「𢱑撈」，期望回歸港產片市場。

今屆頒獎禮一如以往星光熠熠，韓國的張東健、日本的役所廣司及木村光希、泰國的Win Metawin、內地的于適及湯唯、台灣的楊謹華及吳慷仁，以及「本地薑」劉青雲、朱栢康及洪金寶等紛紛現身支持，吸引大批粉絲到場追星。

劉青雲憑電影《爸爸》擊敗勁敵彭于晏，首次在此頒獎禮獲得影帝殊榮，他坦言：「好開心，因為我係憑港產片得獎嘅，多謝我戲入面嘅屋企人，包括老婆谷祖琳及囝囝蘇文濤。蘇文濤有提名新演員獎，佢叻過我，因為我喺呢方面從來冇提名過。我對港產片有信心，大家一齊努力啦！」而「最佳女主角」由印度女星Shahana Goswami憑《桑托什》奪得，她興奮高呼：「我的天！多謝評審對我的肯定及鼓勵。」「最佳導演」則由執導《敵》的吉田大八奪得，《乘著光的幻想》獲得「最佳電影」。

台灣女演員楊貴媚憑電影《小雁與吳愛麗》摘下「最佳女配角」，她難掩喜悅：「多謝大會及辛苦評委給我這個肯定，拍戲豐富我的人生經歷。之前我拍了劇集《影后》，裏面有句對白：『只要有人願意看我演戲，我會一直演下去。』是的！」李康生憑《默視錄》獲得「最佳男配角」，他表示：「我是首次拿配角獎，雖然我拿過很多男主角獎，但現在年紀大，要演多些男配角了。」

木村光希恨攻港 「最佳新演員」由主演《青春末世物語》的日籍演員栗原颯人奪得。而木村光希獲大會頒發「亞洲飛躍演員大獎」，她得獎後以英語致謝詞，表示：「謝謝大會，這個獎項對我十分重要，是一種鼓勵及肯定，我一定會繼續努力，謝謝。」她賽前受訪時坦言望有機會參演香港電影，更想挑戰拍動作戲，偶像是楊紫瓊。早前她剛完成英國電影《Tornado》的拍攝工作，當中不乏武打場口，事前她接受了兩個月的劍道訓練。

湯唯及張東健獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，湯唯在台上分別以廣東話、普通話、韓語及英語發表得獎感受：「前幾天我抵埗香港，當然四出覓食，囡囡最喜歡坐在雙層巴士最前排，我就跟她說我熟悉的香港。非常感謝大會頒這個獎給我，也感謝家人一直給我的支持。」而她接受傳媒訪問時坦言希望返港拍戲：「幫我問吓啲導演啦，角色啱嘅話，都有7成機會接㗎！（電影市道不景氣，考慮減收片酬？）最緊要有好嘅角色同好嘅團隊，其他都次要。」

而張東健謙稱「變成熟了」，透露兒子目前已讀中二，望日後有機會父子檔行紅地氈，留下美好回憶。他指時隔10年再來港，希望能跟20年前合作電影《無極》的張栢芝及謝霆鋒碰面，甚至有機會再合作，又直言想跟影帝梁朝偉結片緣。

役所廣司獲頒「終身成就獎」，去年獲頒影帝的他受訪時坦言對於去年未能親身領獎大表可惜，幸而今年獲頒更加重要的獎項。談到在場很多演員都視他為偶像，他表示：「很榮幸在後台已有很多電影人找我合照留念。」

湯唯與張東健獲選「卓越電影人」，實至名歸。 印度女星Shahana Goswami榮膺影后。