Kim有新歡「蜜」謀4度結婚

去年獲邀出席印度億萬富豪安巴尼（Mukesh Ambani）之子Anant Ambani婚禮的Kim，與妹妹Khloe交談時突然有感而發：「我試想吓我下一隻戒指（訂婚鑽戒）嘅外形會係點樣？」並將過往3段婚姻的訂婚鑽戒逐隻數，她表示首任丈夫Damon Thomas送了一隻14卡的「枕形」鑽戒，她至今仍然好好保存。而第2隻是由NBA球星堪富利斯（Kris Humphries）送給她的18卡鑽戒，她表示當年因離婚協定而歸還給他。至於第3隻由上任老公Kanye West送贈的鑽戒，幸好當年沒有在酒店盜竊案中被賊人偷去。另一方面，Kim前日於社交網分享去年11月與機械人「合演」的雜誌拍攝花絮照片，照片中她與機械人「談情說愛」。