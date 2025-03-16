石原聰美挺肚出戰 輸影后贏風頭

日本影壇年度盛事《第48屆日本奧斯卡》前日舉行頒獎禮，電影《正體》橫掃3獎成大贏家，憑該片捧走多個頒獎禮影帝的男神橫濱流星再下一城，勇奪最佳男主角。片中飾演死刑逃犯的他，謙稱演技不佳且性格頑固，故每日只能抱着賭上性命的心情面對作品。同片女星吉岡里帆成最佳女配角得主，身在日本石川演出舞台劇的她，透過視像發表得獎感言，並由奪得最佳導演的《正》片導演藤井道人代她領獎。