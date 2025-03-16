石原聰美挺肚出戰 輸影后贏風頭
日本影壇年度盛事《第48屆日本奧斯卡》前日舉行頒獎禮，電影《正體》橫掃3獎成大贏家，憑該片捧走多個頒獎禮影帝的男神橫濱流星再下一城，勇奪最佳男主角。片中飾演死刑逃犯的他，謙稱演技不佳且性格頑固，故每日只能抱着賭上性命的心情面對作品。同片女星吉岡里帆成最佳女配角得主，身在日本石川演出舞台劇的她，透過視像發表得獎感言，並由奪得最佳導演的《正》片導演藤井道人代她領獎。
上位女星河合優實憑《A Girl Named Ann》擊敗石原聰美、滿島光、草笛光子等對手，成為最佳女主角得主。失落影后的石原聰美，早前宣布佗第2胎後首度現身，她穿上酒紅色Deep V長裙谷胸晒巨肚，但依然步履輕盈，明艷照人，風頭蓋過同場女星。其預產期為初夏，透露本月底放產假，並展露燦爛笑容，指現時狀況很好。
男星大澤隆夫憑《王者天下4：大將軍之歸還》奪得最佳男配角；山口馬木也主演的自主製作電影《時空武士》獲頒最佳電影，他領獎時不禁流下男兒淚。人氣樂隊Mrs. GREEN APPLE憑為電影《Dear Family》所唱的歌曲《Dear》，勇奪今年新增的最佳主題曲獎。
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