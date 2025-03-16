求見面拆彈不果 金秀賢辣㷫金賽綸家人 下身赤裸照撒網

韓星金秀賢最近被爆曾與已故女星金賽綸拍拖惹起爭議，由於他一直不肯承認早於女方未成年時已交往，女方家人昨日忍無可忍，通過影片頻道公開其下身赤裸洗碗照，要求金秀賢公開道歉！

金秀賢日前被「橫豎研究所」踢爆在已故女星金賽綸未成年時已交往，戀情長達6年，一直否認的他前日終於改口，承認於2019年夏天至2020年秋天跟女方相戀一年多，但被大批網民質疑講大話。事務所昨日發聲明，澄清「橫豎研究所」前日公開的照片攝於2019年12月，要求頻道停止公開照片等侵害私生活的行為，又指明白金賽綸母親失去女兒的痛苦，但指用公開的方式爭辯是非並不適當，希望與金母見面直接解釋清楚，不過此舉卻令金賽綸的家人更加不滿！

被要求公開道歉 「橫豎研究所」前日指金賽綸的母親因為擔心金秀賢尋死，反對公開男方全裸洗碗照，不過金秀賢的新聲明令他們非常不滿，所以批准頻道公開金秀賢沒穿褲子的洗碗照。相中可見一名身穿黑色上衣男子的背影，屁股位置被圖案遮住，見男子大腿肌肉相當結實，疑在下身赤裸的情況下洗碗。主持人又讀出金賽綸家人的信，信中提出多項要求，包括要求金秀賢和事務所承認曾與當時未成年的金賽綸交往及作公開道歉、承認曾發出法律文件要求金賽綸還錢及變賣財產，又強調除了公開道歉，他們並不要金秀賢和事務所給予任何東西。

連日的風波令金秀賢的社交網流失近80萬粉絲，但仍有粉絲繼續支持他，其韓國粉絲組織前晚發聲明，指不應只因為金秀賢有嫌疑就要求他中止節目活動，指金秀賢作為演員，有權利發表自己的立場，作為粉絲會支持他公開真相和繼續走演員之路。