暢所欲玄：本命太歲年穩中求勝貼士

古人云：「太歲當頭坐，無喜必有禍。」在中國傳統文化中，犯太歲被認為是一個需要特別注意的年份。以下為犯本命年太歲需要注意的事項，希望有助相關人士穩中求勝。

1.忌與人發生衝突：犯太歲的年份，情緒波動較大，容易遇到瑣事紛擾。與人相處時，盡量避免爭執，尤其是口舌之爭。學會包容與退讓，不僅能化解矛盾，還能為自己積累福報。

2.做事三思而後行：古人強調「謀定而後動」，犯太歲的朋友在做重大決定時，務必三思而後行，避免盲目跟風或衝動行事。無論是事業還是生活，都應穩紮穩打，穩中求勝，方能避免不必要的損失。

3.厚積薄發：《易經》所言：「君子藏器於身，待時而動。」在合適的時機發力，才能事半功倍。在犯太歲的年份內厚積薄發，腳踏實地，積累實力。提升自己的內在修養，方能從容應對生活中的種種挑戰。

4.捐血洗牙：捐血、洗牙在傳統文化中被視為一種「見紅」的行為，尤其是洗牙過程中可能會有輕微的出血現象，這被認為可以化解血光之災，同時也有助於去除晦氣。行善積德是化解太歲的根本之道。無論是捐血、捐款還是其他善舉，都能為自己積累福報。

玄學名師黃楚淇