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馬思純周冬雨 10年情不變
內地女星周冬雨（圖左）與馬思純因合拍電影《七月與安生》結緣，當年更齊齊獲封「金馬影后」。馬思純前日迎來37歲生日，周冬雨踏正零時在社交網分享合照為她慶生，馬思純亦有晒相並留言：「10年了，我的小安生」，可見兩人多年來感情不變。
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