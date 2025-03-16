馬思純周冬雨 10年情不變

內地女星周冬雨（圖左）與馬思純因合拍電影《七月與安生》結緣，當年更齊齊獲封「金馬影后」。馬思純前日迎來37歲生日，周冬雨踏正零時在社交網分享合照為她慶生，馬思純亦有晒相並留言：「10年了，我的小安生」，可見兩人多年來感情不變。