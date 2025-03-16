《亞洲電影大獎》賽果今揭盅 《破．地獄》戲勢強 朱栢康恨再下一城

演員朱栢康憑英皇電影《破．地獄》入圍《第18屆亞洲電影大獎》「最佳男配角」獎項 ，手握《香港電影導演會》男配獎的他獲睇高一線，有望再下一城。前晚，他聯同另外兩位入圍「最佳男配角」的演員伍允龍和李康生出席「配角的主場」座談會，朱栢康直言恨獎：「唔會視對方（伍允龍）為對手，我哋係代表香港，係Teammates，任何一個攞獎都開心，係香港人攞更開心。」又不諱言：「你問係咪想攞獎？梗係恨啦！但會交畀上帝安排。」

伍允龍吊威吔勒頸

同場的伍允龍自言入圍後信心倍增，透露剛完成了一部動作片，不慎扭傷臀部，雖然很痛，但會強裝無恙。他還分享剛剛入行做替身時，被威吔勒着頸部而暈倒的經歷。至於朱栢康則表示拍攝《破．地獄》時，為入戲刻意跟女主角衛詩雅保持距離，但有場戲見對方拍得很辛苦，忍不住上前攬住並安慰她。作為金馬影帝的李康生揚言喜歡做配角，因為不需要擔心票房，又講笑：「有時仲可以殺死主角。」他自爆當年到布魯塞爾巡迴演出舞台劇，不幸輕微中風致半邊身不靈活，但仍堅持完成演出。