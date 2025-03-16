林允耍火燄刀 霸氣側漏

內地女星林允日前在社交平台分享一段玩「火燄刀」的短片，有指「火燄刀」以非遺火刀技藝為基礎，並融入舞蹈動作進行演出，難度不小。林允以女捕快的造型上陣，明顯練了一段時間，短片效果型格十足，引起熱議。有網民擔心林允離火燄太近，容易被燒傷，亦有人大讚她揮刀甚有功架，頗具女將軍的風範。