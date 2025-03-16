中娛星動：家屬暴雨中送別 大S長眠金寶山 具俊曄痛哭抽搐

台灣女星徐熙媛（大S）上月在日本旅遊期間猝逝，昨日其骨灰在台灣金寶山玫瑰園安葬，丈夫具俊曄與逾10位親友在狂風暴雨下到場送別，具俊曄更捧着愛妻骨灰哭至嘴角抽搐，令人心酸。

大S上月2日猝逝，昨日正式在台灣金寶山玫瑰園安葬。大S的丈夫具俊曄身穿黑色西裝現身，神情憔悴、身形消瘦，在大S的骨灰位「日光苑」前一度哭至嘴角抽搐，令人心痛。由於白頭人不送黑頭人，大S的妹妹徐熙娣（小S）陪伴母親在車上等候。

其後，具俊曄從「日光苑」捧着愛妻骨灰離場時一路痛哭，登上小S的白色保母車，與同行約10位親友開車上山到金寶山玫瑰園千萬墓地。

昨日當地天空一片迷霧，滂沱大雨模糊了視野，具俊曄捧着大S的骨灰落車，與親友一起步行上山，全程未見前夫汪小菲身影。事後，小S痛心回應：「謝謝關心，一切順利圓滿。」

行跪拜禮致謝意 金寶山工作人員透露因為大S家屬不願被外界打擾，故下葬儀式會秘密進行，無法進行拍攝，但日後會在名人區設立大S雕像，供粉絲悼念。

另外，有消息指大S的骨灰由日本送回台灣後，一直安置於大S生前居住的台北信義區豪宅，具俊曄每日都會親自準備愛妻生前喜歡的食物，並依照韓國傳統習俗向大S行跪拜禮，表達感謝之意。