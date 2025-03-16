失守淚浸紅館 鄧麗欣玩人肉風火輪 林峯合唱送抱

歌手鄧麗欣（Stephy）的首個紅館演唱會前晚揭開序幕，她大騷Fit爆身材勁舞，獻唱《黑白照》時忍不住落淚，粉絲即接着唱下去！與Stephy同期出道的林峯驚喜亮相任嘉賓，不忘宣傳自己5月舉行的紅館騷。

一連3場的《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》前晚舉行頭場演出，多位圈中好友包括張繼聰、謝安琪、劉沛蘅、湯駿業及陳健安等捧場，Stephy安排媽媽坐頭排，但未發現其男友身影。Stephy穿上閃亮肚兜透視小背心襯純黑長裙性感登場，大騷弗爆身形。

唱過《陪着我走》等抒情慢歌後，她表示：「希望大家喊完後，帶住微笑去面對將來美好人生。」之後她自彈自唱《他不准我哭》，唱過《童謠》後，又向台下媽媽示愛。到快歌環節，舞蹈員抬起她360度轉圈，贏得全場掌聲。

收轟炸式點唱私訊 唱過《十分愛》後，特別嘉賓林峯驚喜登場，台下傳來歡呼聲，二人合唱經典情歌《好心好報》後擁抱，林峯指彼此差不多時間出道，但多年來從未合作，笑指不明白Stephy為何會請他任嘉賓：「所以一邀請就當然要嚟啦！」又不忘順道宣傳自己5月舉行的紅館騷，之後跳唱經典歌《Chok》。

隨後Stephy換上火辣舞衣登場，笑指難得性感，並再次感謝歌迷多年的不離不棄。她坦言綵排時已多次因感觸落淚而未能完成整首歌，唱到《黑白照》時，同樣忍不住流淚，台下粉絲即幫忙接力唱下去，場面感人。

到Encore環節，她笑指收到不少粉絲轟炸式私訊點唱遊戲主題曲《Fantasy Tale》，所以不敢不唱，並透露演出期間投射在台上的畫作是出自她手筆，是內心對今次演出的感覺，意義非凡。