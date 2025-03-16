讀書接Job難平衡？ 鍾柔美被爆頻「逃學」 姚焯菲輕鬆兼顧

「聲夢小花」鍾柔美雖然事業發展順利，不過學業似乎未如理想，竟被自稱是其同班同學的網民踢爆長期缺課。反觀同是「聲夢」出身的姚焯菲就在畢業返港後才專心吸金，事業學業兩不誤。

歌手鍾柔美（Yumi）入行後備受重用，早前參演首部較重戲份的無綫劇集《臥底嬌娃》，星途一帆風順。事業學業兩兼顧的她，現時在香港大學專業進修學院修讀副學士課程，但日前竟被自稱是同班同學的網民在社交網發文踢爆她長期缺課，直言：「一次都冇見過佢。」並質疑其課堂出席率。不過亦有人留言指Yumi其實有上課，只是比較低調：「上個學期尾二堂先知同佢同一班，佢平時都有上堂，但戴帽同口罩坐後面，留意唔到佢。」隨後，指沒見過Yumi的網民已刪走貼文。

相反，同是「聲夢」出身的姚焯菲（Chantel）近年到新西蘭升學，今年初以「Academic High Distinction」榮譽畢業返港，工作排得密密麻麻，除加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，又積極參與音樂及舞台劇演出。前晚她快閃賺外快，出席品牌的私人晚宴做表演嘉賓，事業學業兩不耽誤，非常叻女。

Gigi暴瘦顯疲態 至於另一小花炎明熹（Gigi）因合約風波被無綫雪藏多時，絕迹幕前，只好專心學業，在理工大學修讀時裝設計的她，近日在社交網分享在課堂中與日本設計師三原康裕及Calvin Chan的合照。身穿休閒運動服的Gigi似乎瘦了一圈，鎖骨明顯突出，戴上口罩仍然可見她一臉倦容，看來學業非常繁忙，網民都替她擔心，希望她不要捱壞身體。

Chantel