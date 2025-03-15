英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 節拍小天地
9:30 新造電視
10:00 權能時間
11:00 智能安樂窩
11:30 明珠雜誌
11:55 穹蒼下的世界（Ⅳ）
12:55 100道風味
1:00 勇闖冰島及100道風味
2:00 我要做廚神：澳洲名人篇（Ⅱ）
2:50 打死不離父子兵（Ⅴ）
3:20 世界真細小（Ⅵ）
3:30 恩雨之聲
4:00 花生動畫及普通話新聞報道
4:30 捉鬼小隊
5:00 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅤ）
5:30 尋根新世代（Ⅴ）
6:00 阿Sir之生命色彩
6:55 世界真細小（Ⅵ）
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 名廚招牌菜
8:30 瞬間看車CAM（III）（PG）
9:25 世界真細小（Ⅵ）
9:30 加州大地震（PG）
11:50 晚間新聞
12:10 全美一叮明星賽（PG）
1:00 中國24小時
1:45 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
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SMS：
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電 郵：
MMS：