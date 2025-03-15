感覺不值成功似騙子 Justin自揭心魔 密謀移居歐洲

加拿大天王Justin Bieber近期的精神健康引起外界擔心，他前日在社交網剖白，自覺不值得成功，猶如騙子！另有傳他有意舉家搬至歐洲生活，遠離荷里活，修補破裂的婚姻。

Justin Bieber近來暴瘦又憔悴，前日在社交網撰文自揭心魔：「我成世人，啲人都同我講：『嘩！Justin你係值得成功。』而我成日覺得自己不足，好似騙子咁。當啲人話我值得某啲嘢，會令我覺得偷偷摸摸，如果佢哋知道我點諗，知道我幾批判性、幾自私，佢哋就唔會咁講。我講咁多，如果你哋都係覺得自己不足，歡迎嚟到呢個俱樂部。我大部分時間絕對覺得自己唔掂同冇料到。」根據心理學理論，這種現象稱為「冒名頂替症候群」（Imposter Syndrome），患者多將成功歸功於運氣，認為自己欠缺實力，欺世盜名。

望修補破裂婚姻 Justin的美國女模妻子Hailey去年8月誕下兒子Jack Blues後，不斷傳出婚姻危機，知情者透露Justin考慮舉家移居歐洲，選擇氣候宜人、有足夠私隱與寧靜的郊區地點作為新家：「佢哋想享受吓遠離聚光燈嘅時間，想再次享受更簡單嘅生活，希望可以有更慢嘅生活節奏、更寧靜嘅環境，畀佢哋重新聯繫。」

美國饒舌天王Diddy去年涉嫌多宗性侵案被捕，包括迷姦不同性別及年齡的受害人，令年少出道即受Diddy照顧的Justin成為網民討論焦點。Justin最近狀態不佳，除了身形暴瘦、樣子頹廢外，成為新手父親後又在社交網上載赤膊與老友開派對的喪樣，引起粉絲擔心，紛紛叮囑他照顧好自己及新生嬰兒。