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鹿晗瘦一圈 憔爆！
內地男神鹿晗與拍拖8年的女星關曉彤關係撲朔迷離，傳完分手又被指已領證。前日有網民分享偶遇鹿晗的照片，戴上Cap帽的他換了髮色，整體感覺瘦了一圈，面容略為憔悴，看來狀態麻麻。不過，粉絲力撐他並非受困擾而暴瘦，只是為了維持身材及準備新作品，才依從極為嚴苛的飲食及運動計劃Keep Fit。
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