亂約飯局「結怨」 關智斌直認討厭阿Sa

藝人關智斌（Kenny）與楊天宇（Angus）主理的旅遊節目《孖夫遊記》最新一集中，兩人同遊日本，邊浸溫泉邊玩真心話遊戲，展開「赤裸」剖白，爆肌之餘又爆料！

由於要半裸出鏡，事前Angus偷偷做掌上壓谷肌，笑說：「千祈唔好畀Kenny見到。」怎料難逃Kenny法眼，即時有樣學樣，又指Angus有機心：「佢同我講：『我尋日食咗拉麵，我唔操啦！我放棄咗啦！』跟住畀我見到佢靜靜雞做掌上壓。」

被爆有7層樓 在真心話遊戲中，問到最討厭藝人，Kenny竟說是蔡卓妍（阿Sa），他說：「佢真係射手座嚟㗎！約食飯時，佢唔會理係邊一Group嘅Friend，例如佢會叫30個人一齊出去食飯，而嗰啲人大家都唔識大家，所以有陣時出到嚟嗰個環境係幾尷尬。」Angus則揚言最討厭周家怡，因對方正能量到令他毛管戙。另外，問到有幾錢身家，Kenny自稱：「我就多過6位數，少過8位數。」Angus立即篤爆他：「嗰日我聽老闆講，話你有7層樓喎！嗰度起碼都有9位數啦！」Kenny苦笑：「老闆嗰度啲消息有滯後。」至於Angus自言身家少過7位數。

節目上架後，阿Sa幽默留言寸Kenny：「我最憎關智斌！！！因為我係天蠍座！！！」周家怡則繼續發揮正能量，笑說：「好榮幸成為你好憎嘅人，Love u。」