中娛星動：排場不及侯明昊 娜扎新劇淪阿二掀罵戰

新疆美女娜扎自從與內地男星張雲龍傳緋聞，男方更被指多次在其香閨過夜後，比以前低調得多。她之前參演的電影《出入平安》票房不濟，而前日與侯明昊為新劇開機，排場不及拍檔之餘，劇中排位更「被降呢」！

內地小花娜扎與侯明昊主演的新劇《玉茗茶骨》昨日正式開機，眾演員齊齊出席活動，兩位主角都吸引不少粉絲到場支持，應援物資甚多，當中侯明昊有上千粉絲撐場，他在現場清唱一曲以示答謝。《玉》劇是內地製作人于正的劇集，之前曾傳出有9個女角，于正在社交網指不是事實，不知誰在造謠，並透露劇集有兩條主線，一是男主角力爭上游的故事，另一條線則是女主角面對奪嫡暗戰，外間一致認為今次戲份主要落在侯明昊身上，娜扎只是二番。

于正澄清非大女主劇 對此，娜扎的粉絲在網上跟其經理人開戰：「于正好幾次說要合作的結局是這個？那還不如娜扎去當二番演懸疑劇、生活劇呢！拿不到平番你接甚麼？這不是害她嗎？如今就靠這些爭好資源呢！你有替她想過下個劇怎樣爭嗎？」娜扎經理人回應：「你看全劇本了嗎？就煽動情緒，如果你拿着全劇本有理有據來批判，我非常接受，看都沒看過就信口開河的分析，怎麼讓人接受你的理。」

于正亦有回應，並強調：「戲拍好了實績是所有人的，爭來爭去，演員們尷尬了，拍出來的戲無法取信於觀眾，第一個被資本拋棄的也是演員。」並否認此劇是大女主劇，而是男版「魏瓔珞」（吳謹言《延禧攻略》角色）的成長故事。