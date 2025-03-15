CHILL CLUB頒獎禮揭戰幔 MIRROR 3子爭獎 雲浩影唔敢認大美人

人靚聲甜的歌手雲浩影，早前為Tyson Yoshi拍MV，被網民大讚樣子跟大美人李嘉欣相似，她謙稱不及對方靚女。至於MIRROR僅派出3子出席頒獎禮記者會，對獎項抱平常心。

ViuTV樂壇頒獎禮《CHILL CLUB推介榜 年度推介24/25》昨日舉行記者會，公布各獎項入圍名單，男團MIRROR僅派出成員Alton、Tiger與Frankie做代表，同場還有歌手雲浩影、鄧小巧、陳健安、林奕匡及許廷鏗等，當中林愷鈴穿喱士黑絲晒長腿，方皓玟則以透視背心露半球，性感搶鏡！

有份角逐「年度女歌手」及「音樂第一歌曲獎（流行歌曲）」的雲浩影，笑言不清楚評分準則，加上有其他前輩對手，故得獎信心只是一半半。談到為Tyson Yoshi新歌MV擔任女主角，被網民讚似大美人李嘉欣，她謙稱絕對不及對方漂亮，亦不清楚在男友眼中是否美女。有指MV或會開拍電影版，她表示若成事，也很希望參演。

至於MIRROR 3子表示以平常心面對獎項，最希望MIRROR團隊能得獎，當中提名多個獎項的Alton，首次角逐男歌手獎未感壓力，又笑言希望奪「現場最佳衣着獎」。至於齊齊角逐「年度新人男歌手」的Frankie與Tiger，異口同聲表示出歌並非為獎項。

方皓玟笑保錡「自雪」 另外，方皓玟與ERROR成員保錡的合唱歌《人間垃圾》角逐「音樂第一歌曲獎（搖滾歌曲）」，談及保錡疑遭雪藏，會否擔心被連累不能得獎？她笑指對方是「自雪」，相信若歌曲得獎，對方定必現身。