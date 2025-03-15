獨家專訪：見步行步 度期開紅館騷 李幸倪閃婚睇天意

Gin Lee與男友對結婚生仔有共識。

歌手李幸倪（Gin Lee）出道多年，兩年前決定跳出舒適圈轉投英皇旗下，幾經努力，年初終於打破宿命勇奪女歌手金獎。她笑言不介意多拿幾次，同時希望盡快開紅館騷。對於終身大事則一切隨緣，說不定隨時閃婚！

英皇歌手Gin Lee早前推出全新廣東大碟《Leap of Faith》，收錄過去兩年所推出的9首作品，她說：「總括我呢兩年多心路歷程，轉咗個全新環境，踏出自己舒適區，之前覺得做唔到嘅，我就要去試，同唔同界別嘅人合作、合唱，唱啲冇唱過嘅歌。」

她坦言以往每樣事情都會做定幾手準備，結果卻令自己陷入焦慮：「會聽到歌手話自己好迷失，其實真係會，因為你不停做、做、做，你嘅焦點可能去咗別人嘅期望，人哋想我點樣？公司想我點樣？永遠都係諗人哋。」

學識放鬆 她透露年前參加了一些新生命的課程，找回自己的節奏及平衡：「以前做嘢唔止有Plan B，仲會有C、D，好似好有計劃，但其實自己嘅緊張會影響到身邊人，依家學識放鬆，會計劃少少，萬一真係有意外發生，我會『哦，唔緊要啦！』見步行步。」

Gin Lee表示下一步希望開紅館騷，但坦言今年未必有檔期。問到將時間全都投放在工作上，男友可有投訴？她表示跟男友有共識，對結婚及生小朋友隨緣：「有就有，冇都唔緊要，我相信，如果上天要畀你嘅話，50歲你都會有。」她笑指小時侯的確曾打算到某個年齡要結婚，但現在發覺一切也只是一個生活方式，定得太實反而會變成壓力，更笑言或許有一天會宣布閃婚！

Gin Lee希望有更多新嘗試！