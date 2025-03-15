娛圈單打：神仙姐姐爆戀愛 要樣定係要錢財

十年唔發市，發市發十年？「神仙姐姐」劉亦菲一向以仙氣見稱，大家都好關心，乜嘢男士先至配得起呢位仙女。嗱，鮮有緋聞傳出嘅佢，繼去年跟《去有風的地方》拍檔李現共用一架保母車而鬧緋聞後，近日又有緋聞男友出現啦。男主角被指係大佢18年嘅華為終端BG董事長余承東！

事緣神仙姐姐演過《玫瑰的故事》後，玫瑰彷彿等於佢另一個稱號。余承東喺三八婦女節當天發文：「祝大家『玫』有煩惱，『瑰』氣滿滿」，居然獲得神仙姐姐點讚，敏感嘅網民覺得事有蹊蹺，懷疑二人秘密戀愛；亦有網民推測，可能姐姐只係即將出任華為代言人啫。

即係咁，余先生雖然事業有成，但年紀大過劉亦菲一大截，外表跟神仙姐姐唯一承認嘅前度、韓星宋承憲係完全唔同Style，因此粉絲大都不能接受戀愛之說。再講，內地50多歲嘅大企業高層，幾乎不可能未有家室。咁樣傳落去，容乜易傳到姐姐係第三者㗎，咁仲得了嘅！

幸好，余先生其後回覆傳媒查詢，坦言見都未見過劉亦菲，否認交往，傳聞平息。之但係，姐姐都三十有七，不可能唔戀愛唔嫁人吧？咁多年來，其感情世界十分神秘，網民亦好奇，到底姐姐鍾意乜嘢男人？

嗱，本欄抱住八卦心理，姑且分析一下。劉亦菲樣貌出眾，名成利就，搵落大把，又唔覺得佢似趙薇咁樣，對投資做生意野心勃勃，加埋跟宋承憲嘅一段舊情，推斷佢都係外貌協會會員，有錢大叔唔係佢杯茶。再講，睇過唔少佢嘅訪問，神仙姐姐個性豪爽，唔多似大叔最愛嘅小鳥依人。