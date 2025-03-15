關照同行有工開 甄子丹自導自演 帶頭推廣動作片

「宇宙最強」甄子丹透露即將自導自演開拍西片，牽頭推廣動作片之餘，更堅持在港澳兩地取景，希望帶挈更多同行有工開。對於再有電影院結業，影市寒冬，他直言很心噏。

甄子丹昨日以「打吡大使」身份現身跑馬地馬場，出席《寶馬香港打吡大賽2025》獲選參賽馬匹名單公布會，並為本月23日假沙田馬場舉行的打吡大賽揭開序幕。第13年擔任「打吡大使」的子丹，指賽馬是香港標誌性的娛樂項目，很值得支持。他直言以前拍戲試過策騎，本身亦是馬主，愛駒曾兩度贏得賽事，可惜自己皆不在港，笑言很想一嘗拉頭馬的滋味：「有次同太太一齊入場捧愛駒，但跑第2，係由尾數上來第2，幾冇面呀！好掃興，好想再接再厲，喺邊度跌低就喺邊度起番身，結果都冇，老婆就叫我下次都係唔好再嚟。」而近日他已抽到新馬，問到可會取名「宇宙最強」？他笑說：「做最強膊頭會好攰，世界邊有最強吖！叫『宇宙最開心』、『宇宙最健康』都唔錯。」

甄濟如型格夜蒲 另外，子丹透露近日正為西片做前期準備，將自導自演，並提出要在港澳兩地取景拍攝，他說：「係雙贏，可以將香港帶向全世界，同時令香港電影同業有工開，係好事。」他透露新片以動作戲為主，希望多多推動此類電影的發展：「始終動作片係標誌，我唔去推邊個去推？我要做帶頭推動嗰個。」提到近日又有戲院結業，子丹指近年有多部電影如《九龍城寨之圍城》和《破．地獄》成績驕人，但整體電影行業仍然低迷，去年只有20多部電影，同行開工的人很少，他直言心噏，有機會都想向有關方面表達意見，幫到就幫。

至於子丹的囡囡甄濟如自加入樂壇發展事業後，不時在社交平台甫相，分享工作及生活點滴。昨日她就分享與朋友行夜街的照片，一身型格打扮獲網民稱讚：「帥氣得來又不失少女風。」