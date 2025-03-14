金賽綸被索償 下跪求「減價」 金秀賢淪為棄將 恐賠逾億違約金

韓星金秀賢日前被揭在已故女星金賽綸未成年時已交往，又傳出其公司催對方還債而逼死她，引發爭議。金秀賢三度否認傳言，預告下周發表立場，但他因今次醜聞，恐面臨逾億港元違約金。

童星出身的金賽綸上月16日自殺離世，終年24歲。現年37歲的金秀賢被驚爆自女方15歲未成年時開始拍拖，並於2021年結束6年情。金秀賢與表哥開設的事務所Gold Medalist，翌年替金賽綸支付涉酒駕的7億韓圜（約370萬港元）賠償金，去年她因收到還款通知書而被逼上絕路。

稱有證據證清白 近日兩度拒認曾戀未成年金賽綸的金秀賢，昨日透過事務所第三度否認，聲稱握有證據可澄清毫無根據的謠言，並將於下周發表立場。他手握10多個代言廣告，部分已下架，其中麵包品牌宣布約滿不續約。據悉金秀賢一年代言費高達528萬港元，恐因醜聞面臨逾1億港元違約金，但其韓國官方粉絲網Ucaris揚言繼續支持他，並稱暫時轉為非公開，是為保護會員免受網民攻擊。而昨日本來有傳金秀賢缺席節目《Good Day》的錄影，但有報道指他最後有現身錄影場地，知情人士指金秀賢逐一向工作的同事和工作人員道歉，前日亦向新劇《山寨人生》的演員和導演致歉，有工作人員指他在休息時間失魂落魄，一直留在車上。

金賽綸的母親再曝光女兒生前收到催債函時，被嚇得渾身發抖。金賽綸生前為了還債而兼職5份工，有網民翻出她前年因酒駕案出庭，疑是最後一次公開露面，當時22歲的她眼袋勁深且有白髮，非常憔悴，較實際年齡蒼老逾廿歲。另有報道指金賽綸涉醉駕被網劇《獵犬》製作公司索取70億韓圜（約3,700萬港元）違約金，金賽綸親自向公司下跪求情，經協商後才減至7億韓圜（約370萬港元）。而昨日爆料平台再公開一張金秀賢與金賽綸拍拖時期的蜜照，預告再爆料。

徐睿知劃清界線 而曾與金秀賢合作韓劇《雖然是精神病但沒關係》的女星徐睿知，近日被傳是曾介入金秀賢與金賽綸的小三，她前晚在官方粉絲網回應：「我也是人，會感到沉重、喘不過氣、煩厭，一忍再忍，希望到此為止，我與他（金秀賢）沒任何關係。」不過，聲稱Gold Medalist前員工爆料稱金秀賢曾為了掩蓋自身醜聞，以徐睿知作擋箭牌，當時有關「徐睿知對工作人員無禮及校園暴力」等報道便是公司所捏造。