暢所欲玄：地舖大門如何開（巒頭篇）

大門是風水上的重要一環，亦是傳統風水學的必修課。由於現代家居建築是高樓大廈，家居大門或寫字樓的大門，都是電梯走廊而進入大門的，所以其氣場之力有限，而窗的氣場力量大。現代的風水參考，自然由傳統的大門為主，轉移到窗戶，大門則為次要了。

地舖與獨立屋，其大門的力量自然為首位。書云：「不知來路，焉知入路，滿盤八卦皆錯。」風水上對來路非常着重，先不要看羅盤的八卦方向，先看看人從哪處進來，視為來路，來路對大門的修做非常重要，這就是以巒頭為主的大門設置。

大門的設置，先考慮巒頭為第一要點，由於巒頭設置大門的要求，主要是以河流與明堂的實際環境而做，這是巒頸功夫的硬實力。

河流由左流向右，則大門設置在右，因為河水先流到左手，再到中門明堂，繼而到右側，門開在右，這就是河水先走過明堂，繼而由大門進入。如河流由右到左，大門自然設置在左。河水由前流進來，大門自然在中間，河闊則吉，河窄者雖凶，需有闊大明堂化解。

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