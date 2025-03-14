廖慧儀 離奇激凸透「雄風」

無綫小花廖慧儀向來不吝嗇騷身材，不時於網上分享火辣性感照，近日她迷上打高爾夫球，於社交網密密分享練習片段，以緊身運動衫上陣，背對鏡頭時勁騷渾圓蜜桃臀。當轉向正面時，她晒出結實腹肌，不過當行近鏡頭，下體卻離奇「激凸」，驚現雄風，不過相信只是褲頭帶呈現的錯覺。