𢱑拍古裝劇 楊梓瑤等入宮 倪樂琳爭寵 被笑做妖妃

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤與友誼小姐王汛文出席活動，眾人穿起不同風格服飾爭妍鬥麗，更揚言希望參演古裝劇，飾演妃嬪在皇帝面前爭風呷醋。

前港姐冠軍宋宛穎與師妹倪樂琳、梁嘉莹、楊梓瑤、友誼小姐王汛文等昨日現身花卉展，眾人穿上不同風格服裝現身會場。首次穿古裝的倪樂琳和楊梓瑤，表示雖然要花兩個小時裝扮，但感覺新鮮，倪樂琳更坦言希望參演古裝偶像劇，問到想跟哪位男演員合作？她笑稱追看古裝偶像劇全因覺得劇中的女角色打扮漂亮，尤其欣賞演員王楚然，因此沒有想過要跟哪位男演員合作。

同樣希望演出古裝劇的楊梓瑤則坦言因身高問題，要配對男主角有點限制，她笑稱可以反串演出，又大讚王祖藍演技出色，若可跟對方合作必獲益不少，笑言身高差距大也沒問題。

梁嘉莹落閘唔拍恐怖片 至於一身泰國服飾打扮的梁嘉莹，表示一直很喜歡化泰國妝，有機會也希望挑戰拍泰劇。提到泰國不時以鬼怪作題材，她即表示怕怕，自認膽小，很怕看恐怖片，平日睡覺也習慣亮着夜燈。而身旁的王汛文就以60年代打扮示人，她表示最希望演昏君角色，並搞笑指要將3甲港姐納為妃嬪：「楊梓瑤係王后、倪樂琳係妖妃、梁嘉莹做寵妃。」