中娛星動：曾經暗戀 機會又嚟 黃曉明趙薇夕陽傳情 網友催拍拖

內地女星趙薇前日生日，早年曾暗戀她的黃曉明於社交網分享日落美景照，呼籲大家也拍一張，3小時後，趙薇便分享素顏靚相及日落照片，令不少網民隨即起哄，希望兩人再續前緣。

內地男星黃曉明與趙薇曾是北京電影學院表演系的同班同學，關係要好，曉明當年曾公開表示趙薇是他的暗戀對象，可惜最終被對方拒絕。去年底趙薇突然宣布跟商人黃有龍離婚多年，當時不少網民留言：「黃曉明機會來了。」顯然大家都對黃曉明這段舊情甚有印象。

前日趙薇迎來49歲生日，曉明雖沒有特別表示，但正於福建拍戲的他黃昏時在社交網留言：「拍着拍着一個不經意地抬頭，哇！日落真美啊！快拍一個你那裏的看看。」並附上心形Emoji，甚有詩意。

過了幾小時，趙薇於社交網分享素顏獨照及日落美景，配文：「願一切眾生皆得菩提。」並與曉明一樣附有心心Emoji，似是彼此呼應，引起不少網民熱議。由於早前有指曉明與女友葉珂已分手，趙薇現時也是單身，不少網民都覺得曉明與趙薇很合襯，應該在一起。

否認豪賭輸10億 神隱多時的趙薇近期一直留在雲南一帶，日前便與一班朋友到景邁山的翁基古寨遊玩。有人表示於當地的咖啡店遇到趙薇，不過為免打擾她，故沒有合照。不過亦有網民分享趙薇跟一群女友人的合照，坐在最右邊的趙薇明顯發福，不少網民都發現她的鼻子有點不同，未知是否因為美顏所致。

另外，內地日前瘋傳有「超一線男星」在澳門賭場輸掉逾10億元，令多位男星包括黃曉明被影射，有網友直接在其留言區問：「你輸了10個億呀？」引來黃曉明幽默回覆：「歡樂豆啊？」歡樂豆是網上遊戲中的積分單位，加上曉明回覆另一網友指自己一直在福建拍戲，間接否認豪賭傳聞。