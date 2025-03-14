張曦雯劉佩玥爭仔 陳豪咖啡王國 囝囝做接班人？

陳豪在無綫新劇中飾演中醫師，但現實中則未有繼承父母做醫生的衣缽，又透露兒子對咖啡有興趣多過做醫生，咖啡王國似乎有接班人。而張曦雯劇中則被「心機女」劉佩玥耍手段，色誘搶奪陳豪。

無綫藝人陳豪、張曦雯（Kelly）、劉佩玥（Moon）、譚凱琪、丁子朗及郭柏妍等昨日在將軍澳電視城為新劇《俠醫》試造型。陳豪劇中飾演中醫師，濟世為懷，拍攝前除了跟隨故事藍本的黃天賜教授學習，本身也是來自醫生世家，爸爸是西醫、媽媽是中醫的他，小時候已經跟隨媽媽的師兄弟在中醫診所幫手，故對拔罐、艾灸、按摩治療相當熟悉，也試過腰部不適，幾乎行不到路，也是靠媽媽為她針灸治愈。問到為何沒有繼承父母衣缽做醫生？他笑說：「世事就係咁，我哋三兄弟都冇興趣。我兩個仔就似乎對咖啡有興趣啲，去到舖頭好似當咗自己係老闆。」

Kelly多謝袁詠儀愛護 劇中Kelly扮演地產經紀，自言平日也少吃西藥，靠中藥調理身體。剛完成另一劇集《模仿人生》的她被影后袁詠儀大讚勤力，她指和對方合作本來是遙不可及，但卻突然實現，多謝對方過去兩個月合作時的愛護。

Moon則扮演不擇手段的「心機女」地產經紀，除了耍手段出動美人計，搶Kelly生意更搶陳豪，還與多位男士包括鄭子誠、林溥來等有關係，坦言也有心理準備會有床戲。問到可要色誘陳豪？她說：「都會嘅，但係見佢唔係好受，就用其他方法。」譚凱琪則考演技扮演自閉症人士。