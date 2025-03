組合MIRROR成員陳卓賢(Ian)於英國倫敦的演唱會「Ian Chan《Tears In My Sight》」於香港時間昨日在當地的OVO Arena Wembley正式開騷。Ian前日於社交網貼出於倫敦的街頭照,向歌迷留言:「See you soon」,拿着咖啡杯、戴CAP帽的他,精神十足,而向來寵粉的他日前抵達英國機場時,不少當地的粉絲一早到機場守候,有粉絲指一名來自荷蘭的粉絲,因不清楚Ian的行程,特地提早多日來接機,不過因當時聽聞Ian由另一通道離去,故跟粉絲大隊追出,及後卻撲空而回。Ian知悉大家守候多時,故專登再次往入境大堂見粉絲。