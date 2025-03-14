衛詩雅密密吸金 《破．地獄》3日擸4殊榮 勇奪年度劇本獎

女星衛詩雅因主演的英皇電影《破．地獄》贏盡口碑與票房，連帶人氣亦直線飆升，工作多不勝數。昨日她與MIRROR成員Stanley亮相活動時，坦言因工作太多，連老公生日都忘了，認真大頭蝦！而《破》片前晚於《香港電影編劇家協會》上勇奪「年度推薦劇本獎」，備受業界肯定！

英皇電影《破．地獄》由陳茂賢執導、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）主演，電影港澳累積票房數字高達1.6億港元。除了票房大收，口碑亦相當之好，早前狂擸《香港電影金像獎》18項提名，刷新近10年提名紀錄，近日更先聲奪人於3日內奪得合共4項殊榮，包括於《香港電影導演會年度大獎》中，許冠文、衛詩雅稱帝封后，朱栢康贏得「最佳男配角」，而前晚再於《香港電影編劇家協會》中獲得「年度推薦劇本獎」，備受不同界別肯定！該片將於4月4日推出加長版，其宣傳片亦於昨日曝光，同樣好評如潮。

衛詩雅因《破》片狂掃多個影后獎項，工作量亦直接飆升，廣告接不停，昨日她激罕穿上大低胸白色長裙，與男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）亮相活動，非常搶鏡，她不忘大讚穿上白色西裝的Stanley儼如白馬王子般發光，Stanley則讚她如仙女般漂亮，互笠高帽。

問到衛詩雅公開讚其他男士不怕老公吃醋？她笑說：「冇問題，最靚仔都係我老公！」談到她密密吸金工作忙，下月又要飛往美國芝加哥出席影展，她坦言有點內疚：「前兩日老公生日，我本來記得，但到當日我又唔記得買蛋糕，好彩雪櫃有半個食剩嘅，加埋佢帶返嚟嘅水果，我就將佢哋切成心形送畀佢。」又笑言預視到自己生日時會獲得同樣對待。

籌備擺酒 期待「玩新郎」 此外，衛詩雅透露近日亦忙於籌備本周日舉行的中式婚宴，十分期待穿中式裙褂、上頭、接新娘出門等傳統儀式，近日姊妹們亦在討論如何玩新郎，笑言應該會幾激烈。

至於近期忙於馬來西亞拍電影的Stanley，大讚當地有很多價廉物美的美食，不少店舖亦喜歡以「阿蓮」命名，令他覺得跟女友李炘頤（Alina）英文名發音相近，搞笑指到處都是女友的線眼，自己不敢亂來。