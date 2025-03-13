與張震「神」級同場 朴敘俊着女裝褸 被嘲問GD借衫

韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊，近日穿上女裝褸現身巴黎時裝周，引起網民熱烈討論，更被指打扮似足韓團Big Bang隊長G-Dragon。至於人氣女團IVE主將張元英與BLACK PINK成員Rose和Lisa亦在當地，以不同造型搶鏡。

巴黎時裝周舉行得如火如荼，今屆繼續有大批韓星出席，作為品牌代言人的朴敘俊，過往已多次穿女裝及用女裝袋，日前他現身女裝騷時，再度穿上女裝白色斜紋外套，胸前扣上銀色心形裝飾，獲讚似王子，亦有人指其打扮令人聯想起經常穿女裝的天團Big Bang隊長G-Dragon（GD），網民笑說：「還以為外套是問GD借的！」同場還有台灣男星張震，兩地男神難得同框，令粉絲心心眼。

張元英Momo鬥腰 至於人氣女團IVE主將張元英、TWICE日籍成員Momo及(G)I-DLE泰籍成員Minnie，前日在同一時裝騷亮相，頭戴牛仔帽的張元英，以Tube Top襯短裙大晒小蠻腰及白滑長腿，相當養眼，她在場外擺甫士任影，又親切地為粉絲簽名。而Momo以露肩裝襯長褲晒水蛇腰，Minnie則以藍色Bra Top加火紅鬆身恤衫，同樣晒腰仔。

另外，人氣女團BLACK PINK成員Rose與Lisa，分別出席不同品牌的時裝騷，當中Rose穿上看似窗簾的白色Tube Dress，略為累贅；Lisa則以黑色低胸造型示人，入場時為粉絲簽名，相當親切。