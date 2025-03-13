暢所欲玄：睡房布置如何令人瞓得好？

風水學中有「明廳暗房」之說， 好多人誤以為睡房就要黑沉沉，其實大家千祈不要誤會，臥室在睡覺時間要保持昏暗，在非睡眠時則要敞亮通明。房間陰暗加潮濕，容易孳生霉斑或壁癌，有機會引發呼吸道、腸胃和婦科疾病，亦會影響睡眠品質，精神變得散渙。

睡床的擺放也是影響睡眠的重要因素。因為土地問題，很多人會選擇向高發展的睡房組合系列傢俬，例如在睡床下面設有書枱、衣櫃等。看似節省空間，但睡這種床的人比較容易當「月光族」，甚至入不敷支，經常先使未來錢，而且多往外跑，較少時間逗留在家。這種床在歐美很流行，故歐美人的獨立性強，家庭關係比較自由。如果傳統觀念重一點的朋友，擔心出現這種現象，就不要把床離地太遠了。

睡房風水不僅影響睡眠和財運，更與生育息息相關。首先，最忌房門沖床，房門絕對不可以直沖床頭，不但影響私隱和安全感，亦使受孕機會減半。其次，床頭一定要有靠山，而且靠山還要夠穩固。床頭床尾兩皆空的格局，除了使居者在工作欠缺靠山，沒有助力之外，亦會大大減低睡眠質素，使人精神恍惚，令生兒育女的機會大打折扣。想成功造人的話，要注意了！

堪輿學家陳定幫師傅