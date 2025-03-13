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陳若思動靜皆宜 跳完舞畫畫
藝人陳若思最近到畫室畫畫，一時High爆手舞足蹈與友人大跳搞笑舞蹈，但一時又表現出文靜一面，乖乖地坐下畫畫，一畫便5小時，畫作亦有板有眼，動靜皆宜！對於自己的「雙向」性格，她不禁在社交平台留言：「為免大家睇完上一個post以為我係傻……其實我都有文靜嘅一面，今日又喺畫室畫咗5個鐘。」
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