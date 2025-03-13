捱鬧玩「失蹤」 吳慷仁低調返台拍劇

台灣藝人吳慷仁去年低調與內地經理人公司簽約，及後夥拍內地視后孫儷拍攝《執迷》，結果引起兩岸網友同時指罵，搞到他兩邊不是人！這段日子吳慷仁似乎「失蹤」，就連近日返台接拍導演曹瑞原的新作《我們的年代—時候》亦低調行事，卻依然被台灣媒體爆出該劇將於下月正式開鏡。

吳慷仁10年前就演出過曹瑞原的《一把青》，還因此榮獲金鐘獎的肯定，之後的《斯卡羅》也是話題之作，雙方交情之好不在話下。據悉《我》劇是用民歌與流行金曲包裝的眷村故事，劇情講述1963年一個正值花樣年華的女學生遭遇車禍， 在病榻度過了餘生，劇情探討「如果她有靈活的意識（或靈魂），她又經受着甚麼？」吳慷仁這次將夥拍張鈞甯及陳意涵演出，而兩女是繼《閨蜜2》後，相隔7年再度合作。